Weniger Macht dem Chaos-Zwitscherer Musk

„Wer Macht will, hat sie am wenigsten verdient.“ Diesen Satz twitterte Elon Musk am Montag, nachdem ihn die Nutzer seines Kurznachrichtendiensts als Chef abgewählt haben. Musk selbst hatte zuvor eine Umfrage gestartet und gefragt, ob er zurücktreten soll. Ja, zwitscherten ihm 57 Prozent von 17,5 Mio. Teilnehmern. Ob er nun an der Spitze abdankt, bleibt abzuwarten, Besitzer der Plattform bleibt er ohnedies. Doch dass Musk ausgerechnet auf Twitter über Macht philosophiert, entbehrt nicht einer Portion Chuzpe.