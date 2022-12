Ein Silvester ohne Feuerwerk im Leukental

An alle Bürger in den Gemeinden von Jochberg, Aurach, Kitzbühel, Oberndorf, Reith b. K., St. Johann und Kirchdorf wird ein Postwurf geschickt, der zum Umdenken anregen soll. „Es ist schon klar, dass es hier nicht sofort eine Änderung geben wird. Aber wir möchten die Bevölkerung sensibilisieren und vielleicht denkt sich dann der eine oder andere, dass er heuer keine Silvesterraketen aufsteigen lässt“, erklärt Jöchl.

Es geht durchaus auch anders. Zum Beispiel zeigt Jochberg schon seit einiger Zeit, dass es auch ohne Raketen und Böller geht. Am Neujahrstag erstrahlen in Jochberg Tausende Fackeln und erleuchten damit das Dorf. Auch Kitzbühel hat sich vom großen Silvesterfeuerwerk verabschiedet. Es war einer der Höhepunkte des Veranstaltungskalenders und lockte Tausende Gäste und Einheimische nach Kitzbühel.

Statt eines Feuerwerks gibt es in Kitzbühel ein ganzes Silvester-Programm, in dessen Mittelpunkt spezielle Lichtinstallationen stehen werden, dazu gibt es eine LED-Darbietung und eine Feuershow am Neujahrstag.