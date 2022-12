Der „Feind“ lauert auch im eigenen Körper

Innsbruck – Die Eishockey-Helden des HC Innsbruck waren am Sonntag beim 4:3-Heimsieg gegen Laibach müde. „Wenn wir gegen Fehervar so spielen, werden wir nichts holen“, wusste Cheftrainer Mitch O’Keefe unmittelbar nach dem Match. Ein weiterer Drei-Punkte-Sieg untermauerte aber eine Qualität, die beweist, warum die Haie seit Wochen ganz vorne mitmischen: Alle Partien gegen vermeintlich Kleine wie Vorarlberg, Asiago und Laibach wurden bislang gewonnen, nur gegen den HC Pustertal gab’s einen einzigen Ausrutscher zu verzeichnen.

Der Vizemeister aus Ungarn – die Haie gewannen beide Saisonduelle (5:2 zu Hause, 5:4 auswärts) – ist heute in der Tiwag-Arena ein anderes Kaliber. Die Ungarn hinken den Erwartungen ein gutes Stück weit hinterher, während sich die Haie bislang im Kollektiv selber übertreffen. Dass Liga-Topscorer Brady Shaw zur Stunde ausgelaugt etwas am Stock zu gehen scheint, beunruhigt O’Keefe nicht: „Er kann nicht immer perfekt sein. Wenn er perfekt wäre, würde er ja in der NHL spielen“, schmunzelt der 38-jährige Kanadier, der mit dem Durchmischen der Angriffslinien immer wieder frische Impulse zu setzen versucht.