Argentinien feiert Megaparty – Messi mit Pokal im Bett

Über 100.000 Menschen pilgerten zur großen WM-Feier am Dienstagmittag. Der Präsident rief einen Nationalfeiertag aus. Lionel Messi sorgte mit einem Schnappschuss auf Instagram wieder für mächtig Aufsehen.

Buenos Aires – Weltmeister Argentinien ist in der Heimat angekommen. Mit geringfügiger Verspätung landete das Team um Superstar Lionel Messi mitten in der Nacht in Buenos Aires. Mit dem WM-Pokal in der Hand, der Medaille um den Hals und einem strahlenden Lächeln stieg Messi als Erster an der Seite seines Trainers Lionel Scaloni kurz vor 3.00 Uhr (Ortszeit) aus dem Flugzeug. Für die Spieler war ein roter Teppich am Flughafen ausgerollt.

Tausende Fans standen bis tief in die Nacht Schlange, um einen Blick auf ihre Helden zu erhaschen. Die Spieler wurden von der Rockband La Mosca mit dem Lied „Muchachos" (Männer) begrüßt - das hatten die Fans während der für Argentinien so erfolgreichen Katar-WM immer wieder gesungen. Der Verband teilte mit, dass die Mannschaft am Dienstagmittag den Titel am Obelisken in der Innenstadt der südamerikanischen Metropole feiern wird. Dort hatten Millionen Menschen ihre Helden bereits nach dem Finalsieg gegen Frankreich am Sonntag frenetisch gefeiert.

Nach der Landung auf dem Flughafen Ezeiza ging es im offenen Bus zum argentinischen Fußballverband. Dort übernachtete das Team am Stadtrand von Buenos Aires. Messi stellte nach der kleinen Auszeit auf Instagram Fotos online, auf denen er mit der Hand an der goldenen WM-Trophäe im Bett liegt. „Guten Morgen!", schrieb Messi zu den Bildern, die schon zwei Stunden nach der Veröffentlichung mehr als 20 Millionen Likes bekamen.

Für die Feierlichkeiten am Obelisken hatten sich schon am Vormittag laut Medienangaben mehr als 100.000 Menschen eingefunden. Präsident Alberto Fernández hatte für Dienstag einen Nationalfeiertag angeordnet, damit das Land den Sieg feiern kann. Gratulationen von Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum gewonnenen WM-Titel nahm er mit einem Appell zum Frieden an. „Vielen Dank für diesen Glückwunsch, Präsident Putin", schrieb Fernández auf Twitter. „Auf dass die Freude, die heute Argentinien mit so vielen Völkern der Welt eint, als Beispiel dient: Unsere Gesellschaften brauchen Einheit und Frieden", hieß es in dem Tweet. Auch Staatsoberhäupter anderer Länder, wie US-Präsident Joe Biden, hatten Fernández Glückwünsche geschickt.

Argentinien holte in Katar den dritten WM-Titel, den ersten seit 1986, als Diego Maradona das Nationalteam angeführt hatte. (APA, dpa, TT.com)

