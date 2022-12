Land rügt BM Willi: Auflösung des Innsbrucker Personalamts war nicht rechtskonform

Innsbruck – Nächste Niederlage für den Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Zunächst musste er die von ihm veranlasste Auflösung des Personalamts zurücknehmen. Das verlangte der Gemeinderat in der Sitzung am 24. November. Nun urteilt das Land Tirol, dass die Vorgangsweise Willis nicht in Einklang mit dem Stadtrecht zu bringen ist.