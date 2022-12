Trotz staatlicher Hilfen in Corona-Krise: Lufthansa will Vorständen Boni zahlen

Die Lufthansa will ihren Vorständen für heuer und das Vorjahr Boni auszahlen – obwohl der Konzern staatliche Hilfen erhalten hatte. Einige Arbeitnehmervertreter stimmten offenbar dagegen, weil sie einen Verstoß gegen Auflagen sahen.

Frankfurt – Die deutsche AUA-Muttergesellschaft Lufthansa will einem Medienbericht zufolge trotz milliardenschwerer Staatshilfen Boni an seine Vorstände zahlen. Auf einer Aufsichtsratssitzung Anfang Dezember habe das Kontrollgremium entsprechenden Zahlungen für die Jahre 2021 und 2022 zugestimmt, berichtete das Handelsblatt in seiner Dienstagsausgabe unter Berufung auf Konzernkreise.