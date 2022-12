Teuer ist nicht besser: Ökotest nahm Bodylotions unter die Lupe

35 Lotionen, Milchen, Balsame und Cremes, davon 13 Naturkosmetik-Artikel, wurden von Ökotest untersucht. In den „ungenügend” oder „mangelhaft” bewerteten Cremen fanden die Experten bedenkliche oder umstrittene Inhaltsstoffe.

Linz – „Außen hui, innen pfui” – Teure Bodylotions sind bei einer Prüfung des Magazins Ökotest durchgefallen. Klingende Designernamen machen sich gut auf der Verpackung, der Inhalt lässt zu wünschen übrig. Die Tester fanden aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH), zu denen auch krebserregende Verbindungen gehören, PEG/PEG-Derivate, die die Haut durchlässiger machen können für Fremd- und Schadstoffe, und mehr kritische Stoffe, berichtete die Arbeiterkammer (AK) OÖ am Dienstag.

In den „ungenügend” oder „mangelhaft” bewerteten Cremen fanden die Experten bedenkliche oder umstrittene Inhaltsstoffe wie auf Erdöl basierende Paraffine – in einem Produkt mehr als 15 Prozent –, aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH), zu denen auch krebserregende Verbindungen gehören und PEG/PEG-Derivate, die die Haut durchlässiger machen können für Fremd- und Schadstoffe. Auch das Antioxidans Butylhydroxyltoluol (BHT), das im Verdacht steht, wie ein Umwelthormon zu wirken und Chlorpehesin, eine halogenorganische Verbindung, die zu Hautirritationen führen kann, wurden entdeckt. In einigen Lotionen führten Duftstoffe mit allergischem Potenzial wie Cinnamal oder Hydroxycitronellal zu Abzügen.