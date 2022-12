Polizei zieht Bilanz: Mehr Alk-Unfälle in Tirol als vor der Pandemie

Innsbruck ‒ In der Adventzeit hat die Polizei in Tirol wieder wie angekündigt verstärkt den Verkehr auf Alko- und Drogenlenker kontrolliert und zieht nun Bilanz: Während es in den vier Wochen weniger Delikte gab als noch 2019 vor der Pandemie, so hat sich die Anzahl der Unfälle „unter dem Einfluss" erhöht.