Burgtheater-Direktor Martin Kušej zieht Bewerbung zurück

Der bisherige Burgtheater-Direktor steht doch nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Das „uneingeschränkte Vertrauen" von Seite des Eigentümers sei offenbar nicht gegeben, hieß es am Dienstag.

Wien – Burgtheater-Direktor Martin Kušej zieht seine Bewerbung für eine weitere Amtszeit ab 2024 zurück. „Meine Person und das gesamte Burgtheater wurden durch den späten und langwierigen Entscheidungsprozess zur Zukunft der Burgtheaterdirektion in eine unsägliche, das Haus schädigende Situation manövriert", heißt es in einem am Dienstag abgegebenen schriftlichen Presse-Statement.