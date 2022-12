Langzeitstudie: Wie sich Bürger und ihre Politiker auseinanderlebten

Praktisch gleich geblieben ist über die Jahrzehnte nur der Befund zur Frage, wie weit Politiker sich an den Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler orientieren. „Politiker kümmern sich nicht viel um das, was Leute wie ich denken“: Schon 1974 stimmten drei Viertel (73 Prozent) dieser Aussage zu. Heuer waren es 75 Prozent.

Ebenso praktisch gleich geblieben – und das ist die tröstliche Nachricht – ist über Jahrzehnte aber auch das grundsätzliche Vertrauen in die Demokratie. 72 Prozent sagen, dass die Demokratie in der Lage ist, die Probleme des Landes zu lösen. So hoch war dieser Wert auch schon in den 1990er-Jahren. Nur während der Wirtschafts- und Finanzkrise vor 15 Jahren schlug er nach oben aus, auf 86 Prozent. Und 2016, in der Flüchtlingskrise, glaubten nur 64 Prozent an die Lösungsfähigkeit der Demokratie.