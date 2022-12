Gut zu wissen: Wann man nach Grippe, Corona und Erkältung wieder sporteln kann

Innsbruck – In den ersten Tagen einer Erkrankung denkt wohl kein Mensch daran, wann er wieder ins Training starten darf. Doch sobald es gesundheitlich wieder bergauf geht, machen sich gerade Freizeitsportler schnell Gedanken, wann sie wieder bedenkenlos mit ihrem Training starten dürfen. Schwächt man mit Training seinen Körper wieder, oder kann man ihn dadurch sogar bei der Genesung unterstützen? Drohen langfristige Folgen, wenn man zu früh ins Training einsteigt? Macht es einen Unterschied, ob man an einer Erkältung, einer Grippe oder an Corona erkrankt ist bzw. war?