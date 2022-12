Paketboten lieferten in Innsbruck teure Waren nicht aus

Innsbruck – Mehrere Pakete mit teurem Inhalt dürfte ein Paketbote in Innsbruck veruntreut haben, berichtet die Polizei. Konkret soll der 22-Jährige die Pakete zwischen Anfang Oktober und 16. Dezember bei einem Lager in Hall abgeholt, dann aber nicht an die Kunden ausgeliefert haben. Dabei habe er wohl mit einem 52-jährigen Komplizen zusammengearbeitet, daraufhin seien die beiden Rumänen in ihre Heimat geflüchtet.