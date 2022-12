Hofer ruft Letscho wegen Hartplastikteilen zurück

Sattledt – Der Discounter Hofer und sein Lieferant Ardo Austria Frost GmbH haben am Dienstagabend den Artikel „Nature's Gold Letscho" (500g) zurückgerufen. Wegen möglicher Verunreinigung mit Hartplastikteilen wird vom Verzehr abgeraten. Das Produkt wurde in allen österreichischen Hofer-Filialen verkauft. Der Verkauf wurde sofort gestoppt, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Betroffen sind Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.2024.