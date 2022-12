Alko-Lenker (22) prallte in Wildschönau gegen mehrere Bäume

Wildschönau – Glück im Unglück hatte ein betrunkener Autofahrer am Dienstag in der Wildschönau: Der 22-Jährige war gegen 17.20 Uhr auf der Landesstraße (L3) in Richtung Wörgl unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und rund 40 Meter über einen Hang in Richtung Bachbett der Wildschönauer Ache schlitterte. Dabei fuhr er laut Polizei einen Leitpflock um, streifte einen Baum und prallte frontal gegen mehrere weitere, woraufhin das Auto zum Stehen kam.