„Schockanruf” in Innsbruck: Falsche Ärztin forderte Geld für teure Corona-Spritze

Eine besonders dreiste Betrügerin hat am Dienstag versucht, einem 75-Jährigen in Innsbruck durch einen "Schockanruf" viel Geld herauszulocken. Die Frau gab sich am Telefon als "Oberärztin Dr. Müller" aus und schob vor, dass die Tochter des Pensionisten schwer an Corona erkrankt sei und kaum noch Luft bekomme.

Innsbruck – Einen gescheiterten Betrugsversuch meldete am Dienstag die Innsbrucker Polizei: Demnach rief eine Unbekannte gegen 14.45 Uhr einen 75-Jährigen am Festnetz an und gab sich als Oberärztin Dr. Müller aus. Die vermeintliche Ärztin, die laut Polizei Hochdeutsch sprach, gab an, die Tochter des Mannes sei schwer an Corona erkrankt und bekomme kaum noch Luft. Sie benötige dringend eine teure Spritze.