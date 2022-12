Gratis Anreise ins Zillertal mit Gästekarte am Handy

Mayrhofen, Jenbach – Auf den Rekordsommer für die Beherbergungsbetriebe und Bergbahnen im Zillertal könnte jetzt auch ein neuer Rekordwinter folgen. Mega-Staus sind als negative Begleiterscheinung zu befürchten. Dem etwas entgegenzuwirken versucht man in Mayrhofen. „Die Gästekarte kann jetzt vor der Anreise digital an den Urlauber verschickt werden. Und mit ihr auf dem Handy ist die Anreise per Zillertalbahn ab Jenbach gratis“, informiert TVB-Geschäftsführer Andreas Lackner.