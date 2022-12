8000 Anrufe seit 2020: Psychosozialer Krisendienst hilft bei Überforderung

Hall i. T. – Kostenlos, anonym, niederschwellig und für alle offen. Diese Eigenschaften machen den Psychosozialen Krisendienst (PSP) zum Tiroler Erfolgsprojekt. Unter der Nummer 0800 400 120 (Montag bis Sonntag, 8 bis 20 Uhr) können sich Menschen in psychischen Krisen und deren Angehörige von Psychotherapeuten und psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflegern helfen lassen. „Wir können nicht alle Probleme am Telefon lösen, aber für Entlastung in der akuten Krise sorgen“, einen Perspektivenwechsel anregen und therapeutische Maßnahmen organisieren, appelliert Leo Alber, Geschäftsführer des PSP Tirol, sich frühzeitig Hilfe zu suchen.