21-jähriger Skifahrer erlitt Schnittverletzung bei Zusammenstoß in Sölden

Der Mann bemerkte die Verletzung vorerst nicht, woraufhin der unbekannte Zweitbeteiligte seine Fahrt fortsetzte. Nach Versorgung durch die Pistenrettung wurde der 21-Jährige in die MedAlp gebracht.

Sölden – Ein 21-jähriger Skifahrer wurde am Dienstagvormittag bei einem Zusammenstoß in Sölden verletzt. Der Deutsche war gegen 10.20 Uhr am Gaislachkogel im Kreuzungsbereich der Pisten 4 und 5 unterwegs, als er mit einem unbekannten Skifahrer seitlich kollidierte.