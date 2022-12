Dank Spenden: Familie aus Oberlienz kann Weihnachten trotz Großbrand feiern

Oberlienz – Ein verheerender Brand brachte Philipp Gstinig und seine Familie am 20. November fast um ihren Hof in Oberlienz: Das Feuer, das wegen eines technischen Defekts ausgebrochen war, vernichtete das Futterhaus, viele Tiere fanden ein qualvolles Ende. Die Feuerwehren konnten das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus gerade noch verhindern. „Unser Albtraum“, so beschreibt es Philipp.