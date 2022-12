Neuer Beschluss: Ferienbetreuung in Ehrwald kostet Eltern 1 Euro pro Stunde

Ehrwald – In den Herbstferien gab es einen ersten Testlauf. Basierend auf den guten Erfahrungen, die dabei gemacht wurden, bietet die Gemeinde Ehrwald nun erstmals in den Weihnachtsferien gemeinsam mit der GemNova eine Betreuung für Kinder von 6 bis 14 Jahren an. Diese soll in den Semester-, Oster- und Sommerferien eine Fortsetzung finden.