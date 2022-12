Sozialleistungen erschlichen: Innsbruckerin verschwieg Wohnungen und Unternehmen

Die 41-jährige Geschäftsführerin täuschte gegenüber den Behörden eine Notlage vor und kassierte Mindestsicherung und Arbeitslosengeld. Ebenso wohnte sie in einer Sozialwohnung, obwohl sie zwei Eigentumswohnungen besaß.

Innsbruck – Obwohl eine 41-jährige Frau im Besitz von zwei Eigentumswohnungen in Innsbruck und Geschäftsführerin eines österreichischen Unternehmens war, täuschte sie gegenüber den Behörden eine Mittellosigkeit bzw. Notlage vor. Sie wird von der Polizei verdächtigt, so zwischen April 2020 und Juli 2021 Sozialleistungen in der Höhe von 22.000 Euro erschlichen zu haben.