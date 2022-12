Zillertaler Seilzüge-Hersteller sperrt zu: 73 Mitarbeiter verlieren Jobs

Zellberg – Der insolvente Zillertaler Hersteller von Seilzügen, GA Actuation Systems GmbH, sperrt wohl zu. Am Landesgericht Innsbruck fand am Mittwoch der erste Verhandlungstermin im Insolvenzverfahren statt. Wie der KSV1870 in einer Aussendung berichtete, hat Insolvenzverwalter Gernot Moser den Antrag auf Schließung eingebracht. Der Schritt war erwartet worden.