Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Innsbruck, Feuer rasch gelöscht

Innsbruck – Zwei Verletzte gab es am Mittwoch bei einem Wohnungsbrand im Innsbrucker Stadtteil Hötting. Wie die Stadt in einer Aussendung mitteilte, brach das Feuer gegen 10 Uhr in einem Mehrparteienhaus aus. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte demnach den Brand in einer Zwischenwand neben einer Heizstelle rasch löschen. Die Wohnung ist nun aber unbewohnbar.