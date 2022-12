Geländer von Mühlauer Brücke verhinderte Absturz von Auto in den Inn

Innsbruck – Spektakuläre Szenen spielten sich am Mittwoch um die Mittagszeit auf der Mühlauer Brücke in Innsbruck ab. Ein Auto prallte in Fahrtrichtung Rennweg aus bisher unbekannter Ursache gegen das Brückengeländer. Die Wucht des Aufpralls dürfte so groß gewesen sein, dass der Wagen die Metallkonstruktion durchbrach, dann aber darin stecken blieb.