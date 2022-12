Gefährlicher Winterspaß auf dünnem Eis: Diese 12 Regeln sollte man beachten

Innsbruck – Wie schnell es gehen kann, hat ein tragischer Unfall am dritten Adventsonntag in England gezeigt: Vier Buben (6, 8, 10 und 11 Jahre) brechen beim Spielen auf einem See nahe Birmingham durch das Eis. Die drei älteren sterben kurz darauf im Krankenhaus, am vergangenen Mittwoch wird dann auch der Tod des Sechsjährigen bekannt gegeben.