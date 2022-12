Tauwetter mit bis zu 10 Grad: Chance auf Weiße Weihnachten schmilzt dahin

Immer wärmere Winter, dazu typisches Weihnachtstauwetter: Das Fest wird auch heuer wieder eher nass als weiß – bei fast frühlingshaften Temperaturen.

Innsbruck – Weihnachten kommt heuer eine Woche zu spät – zumindest wenn es nach dem Wetter geht. Trotz Winterbeginns am Mittwoch setzt sich in Tirol Tauwetter durch. Damit schmelzen die Chancen auf eine Schneedecke am Heiligen Abend rasant dahin, berichten sowohl der Wetterdienst Ubimet und die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) als auch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Grund dafür ist nicht zuletzt der Klimawandel.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Zum vierten Advent gab es zwar fast im ganzen Land eine zumindest dünne Schneedecke und Frost. Dieser guten Ausgangslage rückt in der Weihnachtswoche allerdings eine Umstellung der Großwetterlage zu Leibe: Laut Ubimet bringt eine südwestliche Strömung milde Luft vom Atlantik nach Mitteleuropa. Die Nullgradgrenze liegt darum rund ums Fest zwischen 1800 und 2300 Metern, Schnee ist nur oberhalb von 1500 bis 1800 Metern ein Thema.

🔗 Mehr zum Thema:

Winter beginnt bewölkt und mild

Der Winter beginnt somit am Mittwoch mit bis zu 7 Plusgraden und meist bewölktem Himmel. Bis auf einzelne Regentropfen – und über etwa 1700 Metern Schneeflocken – bleibt es trocken.

Mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Wind geht es auch am Donnerstag weiter, die Temperaturen legen mit bis zu 11 Grad sogar noch etwas zu. Ab dem Nachmittag sind einzelne Schauer dabei, besonders entlang und nördlich des Inn.

Entgeltliche Einschaltung

📽️ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich:

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Heiligabend eher nass als weiß, Christ- & Stefanitag sonnig-mild

Am Freitag zieht eine Warmfront auf, prognostiziert die ZAMG: Somit bleibt es bei zweistelligen Höchstwerten, Wolken und Wind, hinzu kommen beinahe im ganzen Land Regentropfen. Am stärksten regnet es im Norden, am wenigsten nass wird der Süden Osttirols. Mit Schnee ist erst jenseits von 2000 Metern zu rechnen.

Sehr ähnlich lautet die Prognose für den Heiligen Abend. Die Schneefallgrenze sinkt nur leicht, über 1500 bis 1800 Metern kommt ein wenig Neuschnee zusammen. Darunter fällt am Vormittag noch verbreitet Regen, die zweite Tageshälfte dürfte trockener ausfallen. Erneut zeigt das Thermometer bis zu 10 Grad.

Freundlich, aber alles andere als weihnachtlich, wird es am Christtag: Morgendlicher Nebel verzieht sich bald und macht der Sonne Platz, die in Kombination mit Föhn abermals für bis zu 10 Grad sorgt. In der gleichen Tonart dürfte es nach jetzigem Stand am Stefanitag weitergehen.

5 x 1 Cookit Küchenmaschine von Bosch zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

📸 So schön ist der Winter in Tirol: Wir suchen die besten Leserfotos

Von Weihnachtstauwetter und Klimawandel

Weiße Weihnachten sind – zumindest in niedrigen Lagen – generell selten: „Ab einer Höhe von etwa 500 Metern liegt die Wahrscheinlichkeit im Mittel bei 40 Prozent, in 800 Metern Höhe bei 70 Prozent und ab 1200 Metern über 90 Prozent“, erklärt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

Grund dafür ist das typische Weihnachtstauwetter, das laut Ubimet in etwa sechs bis sieben von zehn Jahren atlantische Luft nach Europa bringt. Der Klimawandel tut noch sein übriges, so hat sich die Zahl der Tage mit Schnee am 24. Dezember seit Anfang der 1980er-Jahre etwa halbiert.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen