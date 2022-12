Mit Snowboarder kollidiert: Skifahrer (27) in Sölden schwer verletzt

Sölden – Mit schweren Verletzungen musste ein 27-Jähriger am Mittwoch nach einem Skiunfall in Sölden ins Krankenhaus Zams geflogen werden. Laut Polizei prallte der Pole um 14 Uhr auf einer schwarzen Piste am Rettenbachferner gegen einen 20-jährigen Snowboarder, der gerade einen Linksschwung fuhr.