Schwazer Handballer erfüllten die Pflicht und zogen ins Cup-Achtelfinale

Wien – Nach verpatztem Liga-Herbst mit vielen knappen Niederlagen stand Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Mittwoch in der zweiten Cup-Runde bei Zweitliga-Tabellenführer WAT Atzgersdorf in der Pflicht, um den Weihnachtsfrieden zu wahren – das gelang. Die Schwazer Handballer feierten einen ungefährdeten 39:28-(17:14)-Auswärtserfolg. Nach der knappen Halbzeit-Führung zog die Truppe von Trainer Klaus Hagleitner im zweiten Spielabschnitt davon. Im Achtelfinale gastiert Schwaz am 27. Jänner bei der zweiten Mannschaft der Fivers Margareten. (TT)