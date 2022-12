Nach Aufholjagd: Hypo Tirol Volleyballteam steht im Cup-Finale

Innsbruck – In elf Liga-Auftritten gab es für das Hypo Tirol Volleyballteam elf Triumphe. Damit geht man als ungeschlagener Tabellenführer ins neue Jahr. Am Mittwoch konnte die Truppe von Trainer Stefan Chrtiansky die Erfolgsserie in den Cup übertragen. Im Halbfinale bei Aich/Dob drehten die Tiroler einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg (-22, -22, 24, 23, 12) und dürfen weiterhin vom Double träumen. „Das macht mich stolz. Wir haben unser erstes Finale“, strahlte deshalb auch Hypo-Manager Hannes Kronthaler. Im Finale wartet Anfang Feber Meister Waldviertel. (dale)