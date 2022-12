Mittelschicht, Stadtrecht und Teuerung in Innsbruck im Fokus

Fassungslos zeigt sich SPÖ-Stadtparteivorsitzender Benjamin Plach angesichts des Stadtrechtsbruchs von Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Wie berichtet, beurteilt die Gemeindeaufsicht des Landes die – bereits wieder rückgängig gemachte – Auflösung des Personalamts und die Einrichtung einer Stabsstelle „Personalmanagement“ als stadtrechtswidrig. „Ein Fall wie der aktuelle darf sich nie mehr wiederholen, weder unter Willi noch unter einem anderen Bürgermeister“, erklärt Plach. Als Rechtsausschussvorsitzender will er sich ab dem kommenden Jahr gemeinsam mit den anderen Parteien bemühen, eine entsprechende Stadtrechtsnovelle zu erarbeiten. „Diese entbehrliche Posse hat einen unermesslichen Schaden für die gesamte Innsbrucker Stadtpolitik angerichtet, für den die Bürger:innen in den Zeiten der Teuerungskrise null Verständnis haben“, erklärt Plach. Der Fokus müsse nun auf einem neuen Anti-Teuerungspaket liegen.

Das fordert auch die FPÖ. „Es wird höhere Millionenbeträge, wahrscheinlich sogar im zweistelligen Bereich, benötigen, um der Teuerungsspirale entgegenwirken zu können“, erklärt Innsbrucks FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger. Zur Finanzierung nimmt er das Land Tirol in die Pflicht. Parteikollege Rudi Federspiel will zudem „Nice to have“-Projekte auf den Prüfstand stellen. „Die Neugestaltung des Bozner Platzes muss wieder von der Agenda gestrichen werden, denn die bisher bekannten Baukosten von 6,7 Millionen Euro müssen für die Bürgerinnen und Bürger von Innsbruck verwendet werden“, betont Federspiel.