Vom Quad geschleudert: Zwei Personen bei Unfall auf Skipiste in See verletzt

See – Im Skigebiet See kam es am Mittwoch auf der bereits geschlossenen Piste Nr. 10 zu einem schweren Unfall mit einem Quad. Eine 29-Jährige war gegen 16.50 Uhr auf dem Geländefahrzeug mit Raupen mit zwei weiteren Personen am Sozius in Richtung Bergstation der Medrigjochbahn unterwegs.