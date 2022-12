TV-Übertragungen aus dem Gemeinderat? Meinungen gehen in Reutte auseinander

Reutte, Wattens – Von Disziplinierung der Mandatare bis zu großem Demokratisierungsschritt reichen die Zugänge zu Live-Übertragungen von Gemeinderatssitzungen. Die Gemeinde Reutte will sich dem Thema nun stellen, wie BM Günter Salchner in der vergangenen Sitzung erklärte. Alle größeren Gemeinden Tirols würden übertragen. Die Kosten seien aber erheblich, merkte der Marktchef an, wenn man Qualität wolle. Man könne ja nicht einfach ein Mikrofon in die Mitte stellen. Der Reuttener Sender reeins.tv, von dem die Zusammenkünfte professionell übertragen werden könnten, habe auf Nachfrage ein Angebot gelegt. 2000 bis 3000 Euro pro Sitzung müsse man veranschlagen.