Zusammenstoß zweier Pkw bei Übungsfahrt in Schwazer Kreisverkehr

Ein 19-Jähriger war mit seiner Mutter und seiner Tante in Schwaz auf einer Übungsfahrt. In einem Kreisverkehr kam es zu einer Kollision mit einem 40-jährigen Autofahrer, der ebenfalls in den Kreisverkehr eingefahren war. Der zweitbeteiligte Lenker war alkoholisiert.

Schwaz – Drei Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls, der sich Mittwochabend in einem Kreisverkehr in Schwaz ereignet hat.

Es war gegen 20.15 Uhr, als ein 19-jähriger Führerschein-Anwärter mit seiner 51-jährigen Mutter und seiner 59-jährigen Tante eine Übungsfahrt von Kufstein kommend in Richtung Schwaz unternahm und dafür in den Kreisverkehr bei der Hermine-Berghofer-Straße einfuhr. Er wollte gerade bei der zweiten Ausfahrt ausfahren, als ein 40-jähriger Autofahrer von Pill kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr.