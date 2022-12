Die gute Geschichte: Wenn die gute Tat am Zug ist und planmäßig einfährt

Zugetragen hat sie sich vor fast einem Jahr. Am 3. Jänner stieg eine Frau in Jenbach vom Railjet in die S4 Richtung Hall um, ließ dabei aber ihren Laptop auf ihrem Platz liegen. Als sie in der Schnellbahn ihr Malheur bemerkte, wandte sie sich an Zugbegleiterin Sonja Lugmeier – und schon begannen sich die Räder der Hilfsbereitschaft zu drehen. Sonja Lugmeier griff zum Hörer und rief ihren Kollegen Antoni Lechleitner im Railjet Richtung Vorarlberg an. So konnte die Frau dem Zugbegleiter genau schildern, wo sie den Laptop vergessen hatte. Antoni Lechleitner nahm diesen an sich und übergab ihn in Bludenz sicher dem ÖBB-Fundbüro. Dieses schickte das Gerät dann per Post nach Tirol zu seiner Besitzerin.