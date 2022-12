Für den Flutlicht-Hit in Madonna geht ÖSV „neue Wege“

Nach dem gelungenen Slalom-Auftakt in Val d’Isère wollen Österreichs Ski-Herren heute (17.45/20.45 Uhr, ORF 1) in Madonna di Campiglio nachlegen. Und weil es hier zuletzt nicht klappte, wurde fleißig getüftelt.

Und der Optimismus ist gut begründet. Auch wenn mit einem Slalom in Val d’Isère noch nicht viel passiert, scheint die ÖSV-Equipe im Torlauf gut drauf zu sein. Der zweite Rang des Tirolers Manuel Feller überstrahlte in Frankreich alles. „Dazu haben wir mit Marco Schwarz und Johannes Strolz drei Fahrer, die beste Chancen auf das Podest haben. Die Mannschaft ist kompakt aufgestellt“, ergänzt Pfeifer.

Doch dabei ist bei dem früheren Slalom-Cheftrainer, der heuer befördert wurde, das letzte Jahr noch in guter Erinnerung. In Madonna kassierte das ÖSV-Team eine der bittersten Slalom-Abfuhren, als der Flirscher Michael Matt als Bester seiner Mannschaft gerade mal 20. wurde. Im Jahr davor war Feller als Vierter knapp dran am Stockerl.

Damit es nun aber auch mit den Top drei hinhaut, setzte das Trainer-Team auf Innovation. „Wir gehen vor Madonna neue Wege und trainieren im Sarntal“, lässt Pfeifer tiefer blicken. Was anfangs banal klingen mag, soll am Ende ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg sein. „Sonst haben wir davor immer in Österreich trainiert, aber da ist der Schnee anders. Wir wollen nichts mehr dem Zufall überlassen“, so der Rennsportleiter.