Franz Posch lädt zur „Liabsten Weihnachtsweis" am Heiligen Abend

In der Liabsten Weihnachtsweis (am Heiligen Abend ab 21.55 Uhr in ORF 2) werden Musikwünsche aus der ganzen Welt erfüllt und so schickt Franz Posch ein bisschen Tiroler Weihnacht weit über Österreich hinaus. Hochkarätige Volksmusik und wunderbare Bilder aus dem winterlichen Tirol sorgen somit kurz vor der Christmette für einen stimmungsvollen Ausklang des Heiligen Abends.