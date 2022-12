Vonn schwärmt von Shiffrin: Bald „Größte der Geschichte“

Shiffrin startete furios in diesen Winter und gewann die beiden Slaloms in Levi sowie den Super-G in St. Moritz. Noch vor den Weltmeisterschaften im Februar könnte die 27-Jährige Vonns Rekord knacken. Bei den Männern führt der ehemalige schwedische Technikspezialist Ingemar Stenmark mit 86 Weltcup-Siegen die ewige Bestenliste an. (dpa)