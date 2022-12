Türkei fordert Rücknahme von Univerbot für Frauen in Afghanistan

Istanbul, Kabul – Die Türkei hat die Taliban aufgefordert, das Hochschulverbot für Frauen in Afghanistan wieder rückgängig zu machen. "Dieses Verbot ist weder islamisch noch menschlich", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag vor Journalisten. "Wir halten es nicht für richtig. So Gott will, werden die Taliban diese Entscheidung rückgängig machen. Welchen Schaden fügt Bildung von Frauen der Menschheit zu?", fragte er.

Die mehrheitlich muslimische Türkei ist das einzige NATO-Mitglied, das nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 seine Botschaft in Kabul offen gehalten hat. Am Dienstag hatte der Minister für höhere Bildung in Afghanistan alle staatlichen und privaten Universitäten in einem Brief angewiesen, einen Erlass für die Suspendierung von Bildung für Frauen umzusetzen. Am Mittwoch wurde zahlreichen Frauen an den Toren der Universitäten von bewaffneten Talibankämpfern befohlen, nach Hause zu gehen. Das Verbot hatte weltweit Empörung ausgelöst.