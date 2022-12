Im neuen Jahr günstig unterwegs

Teurer wird derzeit vieles, dass Preise sinken, erlebt man nur mehr selten. Um der Teuerung entgegenzuwirken, hat der Verkehrsverbund Tirol einen Rabatt auf alle Klimatickets Tirol beschlossen. Von 1. Jänner bis 31.Dezember 2023 kosten diese um zehn Prozent weniger. Statt bisher 519,60 Euro kostet das Klimaticket Tirol nun 467,64 Euro. Die Ersparnis entspricht etwas mehr als eine Monatsrate: elf Monate zahlen, zwölf Monate mit allen Bussen des VVT und allen Zügen der ÖBB in Tirol fahren. Die Preise reduzieren sich aber auch für alle andere Klimatickets: U26, Senioren, Regionen sowie für Jahreskarten in Innsbruck, Schwaz, Kufstein und Lienz.

Wichtig: zum reduzierten Preis bekommt man das Klimaticket nur mit einem Gutscheincode. Den erhält man auf der Homepage des VVT über ein Kontaktformular. Einzulösen ist der Code dann entweder im Online-Ticketshop oder auch im KundInnencenter in Innsbruck. Die zehn Prozent werden also nicht automatisch vom Preis abgezogen, sondern erst, nachdem man den Code eingibt. Gültig ist die Aktion im gesamten Jahr 2023: also auch, wenn man sich am 31.12.2023 noch ein neues Ticket für das Jahr 2024 kauft.