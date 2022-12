Van der Bellen begnadigte 2022 40 Menschen, fünf davon zu Weihnachten

Unter den 40 heuer Begnadigten befinden sich fünf Personen, die im Rahmen der Weihnachtsgnadenaktion aus einer österreichischen Strafanstalt entlassen wurden, teilte die Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Bei diesen Personen wird angenommen, dass sie keine Straftaten mehr begehen. Ihnen wird der noch nicht verbüßte Strafteil für eine Probezeit von drei beziehungsweise fünf Jahren bedingt nachgesehen, sodass Sie vorzeitig am 15. Dezember aus der Haft entlassen wurden. Sie haben keine oder nur wenige Vorstrafen und haben sich in der Haft diszipliniert verhalten. Jene, die in Österreich bleiben, verfügen über eine Wohnmöglichkeit und finanzielle Versorgung. Ausländische Strafgefangene werden entsprechend fremdenrechtlicher Bescheide außer Landes gebracht.