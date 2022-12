Spektakulärer Holz-Deal in Skandinavien: Pfeifer übernimmt Finnen-Firma

Imst, Kuusamo – Die Pfeifer Holding mit Hauptsitz in Imst hatte in einem Analyseprozess sämtliche Akquisitionsmöglichkeiten der letzten Jahre genau geprüft. Mit Pölkky sei die Wahl nunmehr auf die beste Option gefallen, betonen die drei Pfeifer-Chefs Michael Pfeifer (CEO), Clemens Pfeifer (CTO) und Ewald Franzoi (CFO). Mit dem Erwerb sämtlicher Anteile an Pölkky sieht man sich bei Pfeifer als eines der führenden Unternehmen der europäischen Holzindustrie für den globalen Wettbewerb gestärkt.

Pölkky stand seit der Gründung 1968 im Besitz der Virranniemi-Familie. Als größtes privates Holzverarbeitungsunternehmen Nordfinnlands beschäftigt Pölkky 420 MitarbeiterInnen und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 200 Mio. Euro. Nach Integration in die Pfeifer-Gruppe soll das für den Zeitraum 2022 bis 2024 geplante ehrgeizige Investitionsprogramm fortgesetzt werden, so die Pfeifer-Chefs.

Mit der Übernahme steigt der Beschäftigtenstand der Pfeifer Group (derzeit an acht Standorten in Österreich, Deutschland und Tschechien) von etwa 2200 auf 2600 MitarbeiterInnen in vier Ländern. Der prognostizierte Umsatz steigt durch die Expansion nach Skandinavien 2023 auf 1,4 Mrd. Euro. Die Pfeifer Holding wurde 1948 gegründet und wird derzeit in dritter Generation von der Familie Pfeifer geführt. Sägewerken der Gruppe wurden zuletzt 4 Mio. Festmeter Holz eingeschnitten und entlang der gesamten Wertschöpfungskette verarbeitet. Pfeifer exportiert in 90 Länder weltweit, wobei 90 Prozent des Umsatzes in Europa erwirtschaftet werden.