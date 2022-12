Gut zu wissen: Wie man der Grippe vorbeugen kann und wie man sie behandelt

Die Grippewelle ist hierzulande längst voll angelaufen. Durch die Maßnahmen gegen Corona war auch die Grippe nun jahrelang zurückgedrängt, nun schlägt sie wieder voll durch. Wir sind dem aber nicht wehrlos ausgesetzt: Was man gegen Influenza tun kann, wie man sie feststellt, wenn sie doch da ist, und wie man sie behandelt.

Wien – Die Grippewelle rollt und rollt – gefühlt halb Österreich liegt mittlerweile flach. Natürlich erkranken bei weitem nicht alle an einer echten Influenza. Dennoch wird auch diese heuer nach der Corona-Pause wieder zum ernsten Problem. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 hatten auch andere Viren in Schach gehalten. Mit dem Ende von Maskenpflicht und Co ist das nun vorbei.