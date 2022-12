„Lebensbedrohliche Windböen“: USA drohen vor Weihnachten Wintersturm und Reise-Chaos

Washington ‒ Ein Wintersturm, wie er nur "einmal pro Generation vorkommt", droht die Weihnachtspläne von Millionen von Menschen in den USA durcheinander zu bringen: Die Fluggesellschaften rieten allen Reisenden, sich auf Verspätungen und Stornierungen einzustellen, während eine arktische Kaltfront vom Mittleren Westen nach Osten zog. Sie dürfte am Freitag die Ostküste erreichen. Von ihr betroffen sein dürften auch die unzähligen Autofahrer auf dem Weg zur Weihnachtsfeier mit den Familien.

Der US-Wetterdienst (NWS) warnte am Donnerstag vor "rekordverdächtiger Kälte und lebensbedrohlichen Windböen", die sich von den Rocky Mountains auf die östliche Hälfte der USA ausbreiten werden. In einigen Gebieten dürften die Temperaturen demnach auf bis zu minus 50 Grad Celsius sinken. Laut den NWS-Experten ist mit Schäden an der Infrastruktur sowie massiven Störungen im Flug- und Straßenverkehr zu rechnen.