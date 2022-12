Mann schmuggelte 4.444 Kleiderbügel von der Schweiz nach Deutschland

4444 Kleiderbügel – so viele hat ein Mann in der Schweiz nicht nur gekauft, sondern auch illegal nach Deutschland eingeführt. Auf der Autobahn wurde er erwischt.

Lindau – Bei einer kuriosen Zollkontrolle ist ein 52-Jähriger in Deutschland mit 4.444 illegal eingeführten Kleiderbügeln erwischt worden. Der Mann hatte die Ware plus einer gebrauchten Bandschleifmaschine in der Schweiz gekauft, heißt es in einer Mitteilung des Zolls von Donnerstag. Bei der Kontrolle seines Wagens auf der Autobahn 96 bei Sigmarszell (Kreis Lindau) vor zwei Wochen, sei ein Bußgeld von insgesamt 1500 Euro verhängt worden.