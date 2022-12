Kollisionen zwischen Skifahrern und Snowboardern: Zwei Verletzte in Hopfgarten

Zwei niederländische Skifahrer:innen sind am Donnerstag in Hopfgarten verletzt worden. In beiden Fällen waren auch Snowboarder involviert.

Hopfgarten i. Br. – An fast exakt derselben Stelle und binnen kürzester Zeit ist es am Donnerstagvormittag im Skigebiet von Hopfgarten zu Unfällen gekommen. In einem Fall musste der Notarzthubschrauber ausrücken, im anderen kümmerte sich ein Beteiligter nicht um die Verletzte.

Schauplatz der ersten Kollision war die Piste Nr. 22 vor dem Gasthof Rigi. Dort waren ein deutscher Snowboarder und ein Skifahrer aus den Niederlanden (25) aus ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Während der Deutsche unverletzt blieb, musste der 25-Jährige erst von der Pistenrettung behandelt und anschließend vom Heli in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen werden. Über die Schwere der Verletzungen ist nichts Näheres bekannt.