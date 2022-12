Tiroler (71) fiel auf falschen Börsenmakler rein und verlor sechsstellige Summe

Jenbach – Die Jenbacher Polizei spricht von einem „mittleren sechsstelligen Eurobetrag", den ein Tiroler (71) los ist, nachdem er einem falschen Börsenmakler aufgesessen ist. Bereits im Juni hatte der Betrüger den 71-Jährigen angerufen und ihn zunächst zum Kauf von Aktien überreden können. In einer ersten Tranche überwies der Pensionist viele Hunderte Euro auf ein ausländisches Konto. Danach ließ der Täter nicht locker und wickelte den Mann in mehreren solcher „Verkaufsgespräche" um den Finger. So brachte er das Opfer dazu, immer höhere Geldbeträge zu überweisen – bis es am Ende Hunderttausende Euro leichter war.