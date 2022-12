Frieden durch Fußball über Projekt in südsudanesischem Lager

Fußball wird nur allzu oft mit gewalttätigen Auseinandersetzungen unter Fans bzw. Hooligans in Verbindung gebracht. Dass es genau umgekehrt auch geht, zeigt sich bei dem Projekt "Sports for Peace" der Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen, "Licht für die Welt", im Südsudan. In dem ostafrikanischen Staat, seit seiner Gründung 2011 von Bürgerkrieg und ethnischen Konflikten geprägt, hat die Organisation Menschen in einem Flüchtlingscamp durch Sport zueinander gebracht.

Simon Madol lebte bis 2013 mit seiner Familie in Bor City, ein Stück nördlich der Hauptstadt Juba. Als Kampfhandlungen in der Gegend ausbrachen, flüchtete die Familie. Madol wurde zu einem von derzeit rund zwei Millionen südsudanesischen Binnenflüchtlingen. Die Familie lebt seit ihrer Flucht in der Nähe von Juba in einem Camp für Vertriebene. Und dort setzten sich die ethnischen Konflikte fort. "Es gab jede Menge Spannungen. Alles, worum sich die Leute kümmerten, war ihre Volksgruppe, und sie führten eine ganze Menge Kämpfe gegeneinander." Madol verspürte das eines Abends am eigenen Leib. "Wenn du einen Verwandten oder jemanden von deiner Volksgruppe hattest, der in einen Kampf geriet, konntest du nicht neutral bleiben und musstest teilnehmen", schilderte Madol.