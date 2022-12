Über 200 „Christkindln“ schmückten in Landeck den Spendenbaum

Landeck – Am Christbaum der Volksbank Landeck in der Malserstraße findet man kaum noch eine Stelle, die nicht mit Stern-Anhängern geschmückt ist. Für Waltraud Handle vom Freiwilligenzentrum Landeck könnte der Baum heuer allerdings nicht kitschig genug sein – schließlich geht es dabei um mehr als nur um Christbaumschmuck. So steht jeder Anhänger symbolisch für eine Gutscheinspende für bedürftige Menschen in der Region. Das Zwischenergebnis konnte sich gestern sehen lassen: Gutscheine im Wert von 6890 Euro wurden gesammelt.