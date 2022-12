Auto landete in Wörgl in Schaufenster eines Modegeschäfts

Wörgl – Eine 60-jährige Autofahrerin wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Wörgl verletzt. Die Einheimische war gegen 21.15 Uhr auf der Tiroler Straße (B 171) unterwegs. „Aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems dürfte die Frau von der Fahrbahn abgekommen sein und fuhr offenbar unkontrolliert in die Schaufensterauslage eines Modegeschäftes", teilte die Polizei mit.