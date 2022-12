Kitzbüheler Silvester 2022: Mit viel Licht in das neue Jahr

In Anlehnung an das Vorjahr startet Kitzbühel vom 30. Dezember 2022 bis 1. Jänner 2023 ins neue Jahr. Am Neujahrstag findet das neue Veranstaltungsformat in der Kitzbüheler Innenstadt einen krönenden Abschluss: Musikalische Neujahrsgrüße verschiedenster Genres treffen dabei auf ein facettenreiches Unterhaltungsprogramm unter freiem Himmel.

Bereits am 30. Dezember beginnt das Programm bei Anbruch der Dämmerung mit Lichtinstallationen in der historischen Innenstadt. Häuserfassaden, Plätze und Denkmäler werden bis zum Neujahrstag illuminiert und inszeniert. Zu Silvester und auch am ersten Tag des neuen Jahres unterhalten bunte und leuchtende Straßenkünstler Groß und Klein. Der Schwarzsee zeigt sich am 30. Dezember und am 1. Jänner von seiner romantischen Seite, wenn zahlreiche Fackeln den beliebten Rundweg schmücken.